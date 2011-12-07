В столице РТ появится новое футбольное поле

Глава Казани Ильсур Метшин побывал на строительной площадке нового футбольного манежа. Спортивное сооружение будет располагаться в Приволжском районе столицы — на улице Х. Мавлютова. Об этом информирует пресс-служба казанской мэрии. Это одна из 2-х спортивных построек, которые появятся в нашем городе благодаря предложению Президента РТ Рустама Минниханова, сделанному накануне празднества в честь 100-летия Татарской АССР. На данный момент завершено 38% от общего объема работ. На будущей неделе специалисты должны приступить к кровельным работам.

Размер площадки для игры в футбол будет равняться 90 на 45 м. В случае надобности ее можно делить на 2 части. Благодаря такому инженерному решению, на поле будут проводить тренировки сразу 2 команды. К слову, на территории манежа предусмотрены 8 раздевалок, каждая вмещающая по 20 спортсменов, медчасть, склад спортинвентаря, вестибюль и точка общественного питания для посетителей и сотрудников.