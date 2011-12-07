Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведо вошел в первую десятку хоккеистов КХЛ по размеру зарплаты. Рейтинг составил «Спорт-Экспресс».

По новому контракту нападающий казанцев за сезон заработает 85 млн рублей. Отметим, что в ТОП-50 рейтинга попали 6 игроков «Ак Барса». Помимо Азеведо это Данис Зарипов (60 млн рублей), Станислав Галиев, Стефан да Коста, Патрис Кормье, Кирилл Петров (по 55 млн рублей каждый).

Возглавил рейтинг богатейших игроков лиги хоккеист «Динамо» Вадим Шипачев — он заработает за сезон 120 млн рублей, а на второй строчке расположился его одноклубник Дмитрий Яшкин (95 млн рублей).