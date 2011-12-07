Команде «КАМАЗ-мастер» урезали бюджет на фоне пандемии COVID-19, сообщает ИА «Татар-информ».

«Нам приходится принимать финансовые трудности наших партнеров и соглашаться с сокращением финансирования. Уже не один раз бюджет команды переверстан в кризис, сокращены многие направления деятельности в плане тренировок, подготовки техники и экипажей, модернизации автомобилей», — заявил в интервью ТИ руководитель проекта «Шелковый путь» Владимир Чагин.

Он добавил, что сейчас «КАМАЗ-мастер» ведет переговоры со спонсорами и рано делать итоговые выводы о бюджетном планировании.