«Рубин» доиграет текущий сезон на «Ак Барс Арене», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казанского клуба.

Последний раз казанская команда выступала на этом стадионе в мае 2019 года. После этого арена была задействована под проведение церемоний открытия и закрытия Чемпионата мира по рабочим профессиям. В ходе этих мероприятий газон на игровом поле пришел в негодность, а «Рубину» пришлось переехать на Центральный стадион.

В РПЛ казанскому клубу осталось провести пять домашних встреч: против московских «Локомотива» и «Спартака», а также «Оренбурга», «Краснодара», «Ростова». Посетить матчи смогут не более 10% болельщиков от полной вместимости стадиона.