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«Рубин» расстался с двумя легионерами

Клуб решил не продлевать контракты с футболистами.

Два грузинских игрока «Рубина» — 22-летний форвард Бека Микелтадзе и 23-летний полузащитник Ника Кипиани (имеет российский паспорт) — покинули расположение казанского клуба. В «Рубине» решили не продлевать с ними соглашения, сообщает официальный сайт казанцев.

Зимой футболистов отдавали в аренду в волгоградский «Ротор», но в итоге лишь Бека Микелтадзе провел один матч в ФНЛ, отличившись удалением.

Бека Микелтадзе отыграл за «Рубин» 11 матчей, забил один гол, а Ника Кипиани появился на поле 3 раза в матчах РПЛ.

КВ
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