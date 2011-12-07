«Рубин» расстался с двумя легионерами

Два грузинских игрока «Рубина» — 22-летний форвард Бека Микелтадзе и 23-летний полузащитник Ника Кипиани (имеет российский паспорт) — покинули расположение казанского клуба. В «Рубине» решили не продлевать с ними соглашения, сообщает официальный сайт казанцев.

Зимой футболистов отдавали в аренду в волгоградский «Ротор», но в итоге лишь Бека Микелтадзе провел один матч в ФНЛ, отличившись удалением.

Бека Микелтадзе отыграл за «Рубин» 11 матчей, забил один гол, а Ника Кипиани появился на поле 3 раза в матчах РПЛ.