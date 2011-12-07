Доходы «Рубина» в дни матчей за 2019 год составили менее 50,5 млн рублей

Доходы «Рубина» в дни матчей за 2019 год составили 50,4 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные отчетности, опубликованные на официальном сайте РФС.

В прошлом году казанцы провели 9 игр на Центральном стадионе и 7 матчей на «Ак Барс Арене» (в том числе кубковую встречу с «Локомотивом»). Таким образом, «Рубин» продемонстрировал 11-й результат по уровню доходов среди участников РПЛ этого сезона. Меньше казанского клуба в дни матчей зарабатывали лишь «Ахмат» (11,3 млн рублей), «Тамбов» (25,2 млн), «Оренбург» (36,9 млн), «Уфа» (39,3 млн), «Арсенал» (42,7 млн).

Подчеркнем, что близкий к «Рубину» размер доходов продемонстрировал «Ротор» (49,7 млн рублей), выступавший в 2019 году в ФНЛ. Лидерами РПЛ по прибыли в дни матчей стали «Спартак» (1,5 млрд рублей), «Зенит» (1,46 млрд) и «Краснодар» (643,3 млн рублей).