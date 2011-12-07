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«Краснодар» потратил 827 млн рублей на развитие молодежного футбола. «Рубин» - почти в 5 раз меньше

Самые скромные инвестиции в молодежь у «Сочи».

По итогам 2019 года Краснодар» потратил 827 млн рублей на развитие молодежного футбола — это наивысший показатель в РПЛ. «Рубин» на аналогичные цели потратил в 4,9 раза меньше — 168,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные отчетности, опубликованные на официальном сайте РФС.

Второе место в РПЛ по тратам на молодежный футбол у «Зенита» — 578,8 млн рублей. В тройку также входит ЦСКА (232,8 млн). Самые скромные инвестиции в молодежь у «Сочи» — 14,5 млн рублей. Чуть больше на развитие молодежного футбола потратил «Тамбов» (19,4 млн рублей). Отметим, что больше «Рубина» на эти цели тратит клуб ФНЛ «Чертаново» (217,5 млн рублей) — команда комплектуется воспитанниками и выпускниками одноименной футбольной школы.

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