«Краснодар» потратил 827 млн рублей на развитие молодежного футбола. «Рубин» - почти в 5 раз меньше

По итогам 2019 года Краснодар» потратил 827 млн рублей на развитие молодежного футбола — это наивысший показатель в РПЛ. «Рубин» на аналогичные цели потратил в 4,9 раза меньше — 168,6 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные отчетности, опубликованные на официальном сайте РФС.

Второе место в РПЛ по тратам на молодежный футбол у «Зенита» — 578,8 млн рублей. В тройку также входит ЦСКА (232,8 млн). Самые скромные инвестиции в молодежь у «Сочи» — 14,5 млн рублей. Чуть больше на развитие молодежного футбола потратил «Тамбов» (19,4 млн рублей). Отметим, что больше «Рубина» на эти цели тратит клуб ФНЛ «Чертаново» (217,5 млн рублей) — команда комплектуется воспитанниками и выпускниками одноименной футбольной школы.