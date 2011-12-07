Плей-офф ЧЕ-2020: ждем четвертьфиналы

Легкая прогулка датчан

Национальная сборная Дании подходила к матчу с Уэльсом в роли безусловного фаворита. Подопечные Хьюлманна шли по турнирной сетке, как говорится, по восходящей. Начав свой путь с двух поражений (сначала с аутсайдером, а затем с фаворитом), датчане без особых вопросов разобрались с Россией Черчесова (4:1), а дальше снова забили четыре безответных мяча, но уже валлийцам. Любопытно, что скандинавы показывают столь высокую результативность без одного из своих лучших игроков — полузащитника Кристиана Эриксена.

Датская сборная также получила приличный перевес по болельщикам. Британцам было значительно тяжелее попасть в Амстердам, в итоге большая часть стадиона в день матча была красной. На радость им форвард номинальных гостей Каспер Дольберг забил сразу два мяча в ворота Уэльса, а Мехле и Брэйтуэйт довершили разгром в концовке встречи — 4:0.

Чешское чудо

Матч чехов и голландцев судил именитый российский арбитр Сергей Карасев, которому суждено было стать на 55-й минуте главным героем встречи, когда защитник сборной Нидерландов Маттейс Де Лигт умышленно сыграл рукой. После просмотра VAR Карасев продемонстрировал ему красную карточку за фол последней надежды.

Оставшись в меньшинстве, голландцы не справились с напряжением и дали дважды результативно пробить по своим воротам. Итоговый счет 2:0 сенсационно выводит Чехию в четвертьфинал, где они сыграют против сборной Дании.

Бельгии хватило одного гола…

Сборной Бельгии для прохода в ¼ оказалось достаточно одного результативного удара от Торгана Азара из-за пределов штрафной. Счет 1:0 сохранялся до самого конца встречи, а Криштиану Роналду остался без рекорда по наибольшему количеству забитых мячей за сборные. Для этого достижения лидеру сборной Португалии был нужен всего лишь один точный удар.

Занятно, что португальцы выдали, пожалуй, свой лучший матч на Евро: обстреляли все штанги и перекладины, но все же так и не смогли забить севшим в глубокую оборону подопечным Роберто Мартинеса.

…а Италии не хватило 90 минут

Итальянские болельщики на Уэмбли ожидали продолжения феерии, ведь команда под руководством Манчини и вправду показывала выдающуюся игру. Однако, сборная Италии сподобилась в основное время лишь на два удара в створ.

То ли свисток к старту первой 15-минутки дополнительного времени подстегнул итальянцев, то ли игроки сборной Австрии подустали, но вышедшие на поле Кьеза и Пессина быстро установили двукратное преимущество над соперниками. Надо отдать должное австрийцам, которые не бросили играть и даже отквитали один мяч силами Каладжича, но в итоге все равно уступили 1:2.

Голевое пиршество в Копенгагене

Мало кто ожидал от поединка Хорватии и Испании восьми забитых мячей на двоих, но нелепые ошибки обеих команд в обороне сделали это возможным.

Сначала испанцы оформили, пожалуй, самый курьезный автогол всего турнира. Затем, ведя к 84-й минуте в два мяча, умудрились пропустить дважды за 7 минут и перевести игру в дополнительное время, где все-таки оказались сильнее хорватов (5:3), но тем не менее оставили очень двоякое впечатление о качестве своей игры.

Швейцарская выдержка и новые антигерои

Во многом сценарий матча повторил параллельную встречу, по крайней мере в основное время, которое тоже завершилось 3:3.

Долгое время уступая по ходу игры, французам хватило всего 18 минут, чтобы включиться и сделать счет 3:1 в свою пользу, а затем снова расслабиться и дать подопечным Петковича сначала свести основное время вничью, а затем и довести дело до серии 11-метровых. Символично, что признанный герой ЧМ-2018 в составе французов Килиан Мбаппе оказался единственным, кто не смог переиграть вратаря соперников с «точки», и тем самым решил судьбу Франции на радость поклонникам швейцарцев.

Самый предсказуемый матч

Если до начала любого из поединков 1/8 финала спросить, какой из них пойдет по самому предсказуемому сценарию, то ответ был бы очевиден. Англичане вновь избрали известную своей скучностью тактику контроля, и их матч с немцами прошел преимущественно в борьбе.

Любимый счет нынешней сборной Англии (0:0) сохранялся вплоть до 75-й минуты, когда Стерлинг смог замкнуть передачу от Люка Шоу в штрафной немцев. Бундестим кинулась отыгрываться и была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но Мюллер каким-то невероятным образом промазал в стопроцентном моменте. Расплата была неминуема, практически в следующей атаке англичане удвоили свое преимущество и в итоге снова победили (2:0), не убедив.

Фактор Довбика

Вышедшие в плей-офф по дополнительным показателям украинцы не были фаворитами матча со шведами. Спортивные журналисты справедливо критиковали подопечных Шевченко за проигранную встречу с Австрией, но тем интереснее было посмотреть, как завершится поединок в Глазго.

Сборная Украины здорово провела первый тайм и забила красивейший мяч — отличился Зинченко, но получила обидный гол «в раздевалку» от Форсберга, которому помог рикошет. Все игровое время, вплоть до 120-й

минуты, ожидаемо прошло в борьбе, и когда все уже готовились к серии послематчевых пенальти, случилось невероятное. Все тот же Зинченко навесил на молодого нападающего «Днепра-1» Артема Довбика, и тот не оставил шансов скандинавскому голкиперу. Украина идет дальше!