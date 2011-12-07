«Рубин» объявил о переходе Владислава Игнатьева

«Рубин» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Владислава Игнатьева, пребывавшего в статусе свободного агента. Игрок заключил с казанским клубом однолетний контракт.

«Очень рад вернуться на родину, в Татарстан. Меня тепло встретили игроки, тренерский штаб, провел первую тренировку — впечатления самые позитивные. С Никитой Медведевым мы были в „Локомотиве“. Мне кажется, практически всех знаю. Всё-таки играли не раз», — прокомментировал свой переход Игнатьев в интервью клубной пресс-службе.

В минувшем сезоне Игнатьев защищал цвета «Локомотива». Он принял участие в 23 матчах, забил три гола и отдал две голевые передачи. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает трансферную стоимость игрока в 1 млн евро.