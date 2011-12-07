В КХЛ рассказали о количестве игроков, заболевших COVID-19

У 131 хоккеиста КХЛ по итогам тестирований был выявлен COVID-19. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов в интервью официальному сайту. 57 человек уже здоровы и приступили к тренировкам.

«Отмечу, что заболевание у всех проходило в лёгкой форме, они были под постоянным наблюдением клубных врачей, медицинская служба КХЛ также мониторила состояние их здоровья», — заявил Морозов.

Также президент лиги сообщил, что из-за ограничительных мер, действующих по состоянию на 30 августа, матчи без зрителей будут проходить на аренах в Нур-Султане и Новосибирске.