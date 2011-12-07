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Российские клубы узнали соперников по групповому этапу Лиги чемпионов

«Краснодар» сыграет с победителем Лиги Европы 2019/20, «Локомотив» - с победителем ЛЧ.

В Швейцарии состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в ходе которой три российских клуба узнали соперников по турниру.

«Локомотив» угодил в группу А, где соперниками станут «Бавария» (GER), «Атлетико» (ESP) и «Зальцбург» (AUT). «Краснодар» выступит в группе Е и сыграет против «Севильи» (ESP), «Челси» (ENG) и «Ренна» (FRA). «Зенит» попал в группу F, где встретится с «Боруссией» (GER), «Лацио» (ITA) и «Брюгге» (BEL).

Добавим также, что украинский «Шахтёр» попал в группу В с «Реалом» (ESP), «Интернационале» (ITA) и «Боруссия» Менхенгладбах (GER). Киевское «Динамо» выступит в группе G, где соперниками станут «Ювентус» (ITA), «Барселона» (ESP) и «Ференцварош» (HUN).

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