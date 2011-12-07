Главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого вновь дисквалифицировали на одну игру

Главный тренер «Рубин получил условную дисквалификацию на один матч после того, как зашел в раздевалку после матча с «Динамо». Такое решение было принято по итогам работы Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Отметим, что Леонид Слуцкий не мог находится с командой, потому как он был удален во время матча с «Зенитом». Согласно регламенту лиги, он мог присутствовать только на стадионе.

Также главный тренер команды получил и испытательный срок до конца сезона, в случае его нарушения он будет дисквалифицирован.

Напомним, что «Рубин» проиграл два своих последних матча, «Зениту» (1:3) и «Динамо» (0:2).