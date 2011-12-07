Главный тренер УНИКСА об игре с «Зенитом»: Нас ждет матч с сильным соперником

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Главный тренер казанского УНИКСА Велимир Перасович перед первым матчем в Евролиге заявил, что для победы игроки его команды должны сохранять концентрацию и быть агрессивными.
Специалист сказал, что УНИКСу предстоит матч с сильным соперником. Они уважают «Зенит», у них крепкий состав и сильный тренерский штаб, передает слова тренера клубная пресс-служба.
Перасович отметил, что питерский клуб показал выдающиеся результаты, а также напомнил, УНИКС проиграл им в Суперкубке Единой лиги ВТБ.
«Наша цель в предстоящем поединке — сохранять концентрацию, оставаться сильными и агрессивными на протяжении всей игры», — сказал наставник казанской команды.
Напомним, что УНИКС выиграл два своих последних матча в Единой лиге ВТБ. Казанцы обыграли кубанский «Локомотив» и польскую «Зелену-Гуру».
В этом сезоне казанцам предстоит стартовать в главном баскетбольном турнире старого света — Евролиге. После долгого перерыва команда примет у себя на площадке питерский «Зенит».