Главный тренер УНИКСА об игре с «Зенитом»: Нас ждет матч с сильным соперником

Главный тренер казанского УНИКСА Велимир Перасович перед первым матчем в Евролиге заявил, что для победы игроки его команды должны сохранять концентрацию и быть агрессивными.

Специалист сказал, что УНИКСу предстоит матч с сильным соперником. Они уважают «Зенит», у них крепкий состав и сильный тренерский штаб, передает слова тренера клубная пресс-служба.

Перасович отметил, что питерский клуб показал выдающиеся результаты, а также напомнил, УНИКС проиграл им в Суперкубке Единой лиги ВТБ.

«Наша цель в предстоящем поединке — сохранять концентрацию, оставаться сильными и агрессивными на протяжении всей игры», — сказал наставник казанской команды.

Напомним, что УНИКС выиграл два своих последних матча в Единой лиге ВТБ. Казанцы обыграли кубанский «Локомотив» и польскую «Зелену-Гуру».

В этом сезоне казанцам предстоит стартовать в главном баскетбольном турнире старого света — Евролиге. После долгого перерыва команда примет у себя на площадке питерский «Зенит».