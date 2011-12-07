Гол игрока «Рубина» пяткой в ворота «Урала» признан лучшим в РПЛ в сентябре

Гол Андреаса Дрейера пяткой в ворота «Урала» признан лучшим в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сентябре.

Болельщики и эксперты лиги признали первый гол полузащитника лучшим в минувшим месяце. Андреас Дрейер получил передачу с левого фланга от Хвичи Кварацхелии и пяткой отправил мяч в сетку ворот.

Это первый гол 23-летнего датчанина за "Рубин" в матче с «Урал» (4:0) он оформил хет-трик.

Напомним, Андреас Дрейер в интервью датскому журналу bold.dk рассказал, что уровень «Рубина» намного выше, чем он ожидал. Он был приятно удивлен первыми днями в новой команде.