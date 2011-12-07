Тренер «Ак Барса»: готовимся к матчу с ЦСКА как к игре в плей-офф

Хоккейный клуб «Ак Барс» готовится к матчу с ЦСКА на уровне серии плей-офф, рассказал тренер клуба Павел Зубов.

«У них есть креативные форварды, крепкая оборона. Готовимся к матчу уровня плей-офф, на ЦСКА особо настраивать ребят не нужно», — сказал Зубов.

Специалист отметил, что несмотря на поражение в матче с финским «Йокеритом», он доволен работой игроков команды.

«То, что в Хельсинки мы в третьем периоде переиграли соперника и по счету, и по броскам — это радует», — поделился Зубов.

Он напомнил, что октябрь для команды пройдет очень активно. В этом месяце у клуба сильные соперники и насыщенный график.

Матч ЦСКА — «Ак Барс» пройдет в Москве сегодня, 1 октября. Начало встречи в 19:00.