Как «Рубин» впервые стал чемпионом

Казань к 2008 году видела российское золото в хоккее, волейболе и других видах спорта. А вот в футболе бронза «Рубина» образца-2003 оставалась непреодолимым достижением. Да, команда показывала очень симпатичный футбол в 2005 и 2006 годах, но в ту пору гегемоном на олимпе неизменно был ЦСКА Газзаева.Хотя будем откровенны: казанский клуб никогда не был обделен вниманием сильных спонсоров, а в составе постоянно вспыхивали звездочки. Самая яркая - Алехандро Домингес, с уходом которого в 2007-м команда откровенно посыпалась. Тот год прошел ни шатко ни валко - 10-е место в чемпионате и второй в истории вылет от австрийского «Рапида», на сей раз, правда, из Кубка Интертото.- Команда играла невыразительно, без боевого настроя, - вспоминал в редакции «КВ» президент клуба тех лет Александр Гусев. - Поэтому мы многих футболистов продали и в 2008 году взяли 14 новых игроков.2008 год - особенный в истории казанского клуба, ведь в апреле ему исполнялось 50 лет. Понимая значимость этого события, руководство Татарстана и представители попечительского совета пошли на выделение средств для комплектации команды сильными исполнителями. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, в межсезонье 2007/2008 клуб продал футболистов почти на 3 млн евро. Эти средства и деньги спонсоров были направлены на усиление.Кого приобрел клуб на рынке? Самым дорогим приобретением стал турецкий игрок Гекдениз Карадениз. Портал оценивает эту сделку в 8,7 млн евро, что на тот момент было рекордом для «Рубина». Вкладывать значительные по тем временам средства в малоизвестного футболиста было риском, но, как показала история, он оправдался. Турок верой и правдой служил Казани 10 лет своей карьеры, а сейчас готовится получить тренерскую лицензию.Из Аргентины состав «Рубина» пополнился фланговым защитником клуба «Ньюэллс Олд Бойз» Кристианом Ансальди. Отдав за игрока 3,6 млн евро, менеджмент и тренерский штаб опять попали в яблочко. Левый защитник по ходу сезона-2008 получил вызов в олимпийскую сборную Аргентины, а годом позже дебютировал за основную команду страны. В 2013-м Кристиан тепло попрощался с казанскими болельщиками, уехав на берега Невы, где так и не смог стать своим.Весьма удачно казанский клуб в межсезонье пополнился игроками, на которых, по сути, поставили крест. Из киевского «Динамо» приехал известный Сергей Ребров, на рынке свободных агентов был подписан лучший бомбардир Евро-2000 Саво Милошевич. Вратарский тренерский штаб, ведомый Виталием Кафановым, пригласил 27-летнего Сергея Рыжикова, которого «Локо» каждый сезон отдавал в новую аренду. На тот момент наивысшим достижением голкипера был матч против... мадридского «Реала», правда, в рамках выставочного Кубка РЖД. Помните такой турнир?Активно «Рубин» прошерстил и отечественный трансферный рынок. Так, из ФК «Москва» за 2 млн евро был приобретен капитан Сергей Семак. Тот год станет для Семака ренессансным, но обо всем по порядку. Как вспоминал Александр Гусев, во время предсезонных сборов он пригласил Сергея прогуляться и по ходу этой встречи озвучил свое решение вручить ему капитанскую повязку. «Он всегда играл решительно, не боялся стыков», - отмечал Гусев. На следующий день он представил капитана команде.Оборонительные редуты казанцев пополнил высокорослый (под 2 метра) центральный защитник «Кубани» Александр Орехов. Вообще оборона, которой Курбан Бердыев всегда уделял особое внимание, в тот год была одним из сильнейших звеньев. От прежнего набора исполнителей остались грузин Лаша Салуквадзе, хорват Степан Томас да мастеровитый Андрей Федоров. Спустя 4 года в Казань вернулся центральный защитник Роман Шаронов, были подписаны игрок «Кубани» Джефтон и Дато Квирквелия из запорожского «Металлурга».Каждый из этих трансферов заслуживает внимания в отдельной статье, но факт остается фактом: в кратчайшие сроки перед тренерским штабом стояла непростая задача - собрать из этого списка футболистов слаженную команду. Немалую роль здесь сыграла фигура Семака.- Сергей Семак вел нас к этой победе, - вспоминал в беседе с «КВ» о первом чемпионстве Сергей Козко. - Он смог объединить, сплотить и нас, и иностранцев. Сергей очень позитивный, харизматичный, открытый человек. К нему люди просто тянутся, настолько у него положительная энергетика. И когда у тренера есть такой игрок, человек, то тренеру в два раза легче работать с командой.Старт нового сезона у «Рубина» пришелся на матч в Черкизово. Эксперты в 2008-м многого ожидали от «Локомотива» с плеядой молодых звездочек, голодных до футбола. Но казанцы, облаченные в форму с лавровыми листьями вокруг эмблемы, смогли с минимальным счетом пустить паровоз под откос - единственный гол забил Роман Шаронов. Важный экзамен казанцы держали в 3-м туре в Санкт-Петербурге. «Зенит» той весной на всех парах мчался по сетке Кубка УЕФА в погоне за трофеем, и казалось, что казанские выскочки будут втоптаны в газон «Петровского». Начало матча этому располагало - «Рубин» пропустил после ошибки Рыжикова. Но во втором тайме казанцы забивают три гола и дают щелчок по носу действующему чемпиону страны. Гусев назвал тот матч рождением Карадениза и Рыжикова.В 7-м туре казанцы, которые шли без потерь очков, могли установить новый рекорд страны по количеству побед подряд на старте. Предстоял выездной матч с «Динамо», в которое после севильского вояжа перешел Александр Кержаков. Благодаря голам Квирквелии и Семака в первом тайме «Рубин» добился нужного результата, но по ходу матча травму получил Сергей Рыжиков. Сергей выбыл вплоть до июля, а команда вошла в серую полосу, впервые в своей истории проиграв дома «Спартаку».Но лето-2008 запомнится нам другим - триумфальным выступлением сборной России на Евро. Честь «Рубина» на том турнире защищали Сергей Семак, а в сборную Турции пригласили Карадениза. В разгар Евро стало известно, что состав казанцев пополнит еще один игрок сборной России - нападающий Роман Адамов. Роман слыл перспективным нападающим и по планам тренерского штаба должен был усилить атаку клуба. С Евро «рубиновцы» привезли три бронзовые медали, но на протяжении июля в чемпионате все так же не везло - 5 ничьих подряд.Переломным моментом стала домашняя игра с «Зенитом». Дубль Бухарова, голы Реброва и Кобенко заставили капитулировать обладателей Кубка и будущих обладателей Суперкубка УЕФА. С этого матча казанцы выдали серию из 10 побед, осекшись лишь однажды с «Москвой». Было повержено «Динамо», до последнего дышавшее в спину «Рубину». Развязка приближалась...1 ноября в переполненных «Лужниках» «Спартак» впервые за 8 лет обыграл ЦСКА. В том году «Спартак» сильно лихорадило: клуб покинули многолетние лидеры Титов и Калиниченко, с треском москвичи вылетели из квалификации Лиги чемпионов, провалили дерби в первом круге (1:5). И тут случилось практически невозможное - гол молодого Никиты Баженова мог поставить крест на чемпионских планах армейцев.Для «Рубина» все решалось на следующий день, в Раменском с неуступчивым «Сатурном». Под аккомпанемент проливного дождя первый тайм прошел с небольшим игровым перевесом хозяев поля. Вторую половину встречи Бердыев начинает с замены Бухарова на Милошевича, а за 20 минут до конца матча выпускает второго габаритного форварда Адамова. Спустя 5 минут Роман открывает счет, но «Сатурн» немного погодя его сравнивает. Под занавес основного времени Адамов доставил мяч Хасану Кабзе, который отпасовал Милошевичу, и тот забил гол, ставший золотым. Сложно передать, какие эмоции в этот момент испытывали тысячи болельщиков по всей республике.А кадры после финального свистка арбитра Николая Иванова многим навсегда врезались в память. Команда на руках качает Курбана Бердыева, игроки облачились в золотые тюбетейки и обнимаются под сплошным ливнем.- Мы все готовы были прыгать от радости. Футболисты на поле подбрасывали меня, Бердыева, - вспоминал Гусев.В раздевалке их ждало шампанское с нанесенными на этикетки фотографиями чемпионского состава, звонок с поздравлениями от первого Президента РТ Минтимера Шаймиева и незабываемые эмоции.- Памятно чувство, как шли к чемпионству. Предвкушение победы более глубокие эмоции дает. Думаю, как команда с 7 побед взяла старт, так и мысли появились о золоте, хотя официально никто это не озвучивал, - ностальгировал Козко.Эта победа навсегда изменила Казань и статус футбола в нашем городе и республике. После 2008 года «Рубин» не раз достигал значительных вершин: это и победа над «Барселоной», и второе чемпионство, и успехи в Лиге Европы.Сейчас у клуба непростые времена, но при поддержке болельщиков «Рубин» преодолеет эти невзгоды. И мы еще увидим команду на вершине олимпа российского футбола.