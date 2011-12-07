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УНИКС в Кубке Европы еле унес ноги от немецкого клуба «Скайлайнерс»

В пятом туре группового этапа Кубка Европы казанский УНИКС принимал на своей площадке команду «Скайлайнерс» из Франкфурта и сумел одержать непростую победу – 83:80 (22:18, 25:23, 19:14, 17:25).
Джамар Смит фактически спас команду хозяев, в концовке «убив» своими трехочковыми соперника. У хозяев вернулся в строй Морган, и под кольцами стало УНИКСу немного полегче. Но Брейди Хейслип у немцев набил аж 25 очков. А ведь перед заключительной четвертью казанцы вели 11 очков.К счастью, победа все же осталась за УНИКСом. Свой следующий матч казанцы проведут также дома, и также в Кубке Европы – в Казань приедет черногорский «Морнар» который дома крупно уступил УНИКСу.
КВ
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