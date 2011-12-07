УНИКС в Кубке Европы еле унес ноги от немецкого клуба «Скайлайнерс»

Джамар Смит фактически спас команду хозяев, в концовке «убив» своими трехочковыми соперника. У хозяев вернулся в строй Морган, и под кольцами стало УНИКСу немного полегче. Но Брейди Хейслип у немцев набил аж 25 очков. А ведь перед заключительной четвертью казанцы вели 11 очков.К счастью, победа все же осталась за УНИКСом. Свой следующий матч казанцы проведут также дома, и также в Кубке Европы – в Казань приедет черногорский «Морнар» который дома крупно уступил УНИКСу.