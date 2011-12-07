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Егор Сорокин: Мы рады каждому болельщику

Защитник «Рубина» прокомментировал итоги матча 16-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
- Десятая ничья в сезоне. Чего не хватает «Рубину», чтобы заканчивать победой матчи?- Мне сложно ответить на этот вопрос. Старались, играли, но в очередной раз сыграли вничью. Сложный матч, хотелось выиграть. Чувствуется, что упустили два нужных очка. В целом мы должны были выигрывать сегодня.- Мало людей на трибунах. Как команда на это реагирует?- Мы понимаем наших болельщиков. Погода не совсем теплая, и результаты команды не такие впечатляющие, чтобы люди ходили на трибуны. Но мы рады каждому болельщику, который присутствовал сегодня и вообще, кто ходит на наши матчи и поддерживает команду.- В пропущенном голе можно сказать, что виноват вратарь?- Виновата вся команда, вратарь – ее часть, – приводит слова Сорокина корреспондент «КВ».
КВ
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