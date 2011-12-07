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Стал известен соперник России по ¼ финала МЧМ

Матч состоится 2 января.

Сборная России встретится с командой Германии в игре ¼ финала МЧМ-2021. Матч начнётся 2 января в 20:00 по московскому времени.

Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

  • Финляндия – Швеция;
  • Канада – Чехия;
  • США - Словакия.
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