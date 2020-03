В Казани пройдет Суперкубок UEFA - 2023

Казань примет финал Суперкубка UEFA — 2023. Об этом сообщается в официальном канале UEFA в Twitter.

CONFIRMED: The 2023 #UCL and #UEL winners will meet at the UEFA #SuperCup final at the Kazan Arena, Russia («ПОДТВЕРЖДЕНО: победители Лиги чемпионов и Лиги Европы — 2023 встретятся между собой в финале на „Казань-Арене“ в Казани»), — сказано в сообщении.

Напомним, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА в конце октября 2019 года.

Ильсур Метшин на деловом понедельнике объявил, что все решится в Амстердаме 2 марта, сегодня.

Главный стадион Казани уже принимал крупные футбольные соревнования: в 2015 году на стадионе прошли матчи Лиги Европы, в 2017-м году — Кубка конфедераций, а в 2018-м — игры чемпионата мира по футболу — 2018.