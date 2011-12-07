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Мозякин, Кошечкин и Войнов стали неограниченно свободными агентами

Контракты хоккеистов истекли 30 апреля.

КХЛ на официальном сайте опубликовала список неограниченно свободных агентов. Контракты этих хоккеистов истекли 30 апреля.

Отметим, что в список в полном составе вошли игроки «Адмирала», который не примет участия в турнире в следующем сезоне. Кроме того, в список попали такие нападающие, как Павел Дацюк (выступал за «Автомобилист») и Сергей Мозякин (играл за «Металлург»), защитник Вячеслав Войнов (выступал за «Авангард») и вратарь Василий Кошечкин (экс-игрок «Металлурга»).

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