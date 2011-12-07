Деспотович – лучший бомбардир «Рубина» с 2009 года

Джордже Деспотович отличился в матче с «Динамо» в 28-м туре РПЛ. Этот гол стал для сербского нападающего 12-м в текущем сезоне.

Забитый мяч позволил стать Деспотовичу лучшим бомбардиром «Рубина» с 2009 года — форвард перекрыл бомбардирское достижение Игоря Портнягина, который в сезоне 2014/15 отличился в РПЛ 11 раз.

Также форвард вышел на третье место среди игроков «Рубина» по количеству забитых мячей за сезон. Рекорд принадлежит Александру Бухарову и Алехандро Домингесу, которые в 2009-м году забили по 16 мячей. Кроме этого, Домингес забил 13 голов в РПЛ в чемпионате 2006 года.

«Для меня это самая важная игра в году, я говорил об этом два дня назад. Честно, после игры хотелось плакать, потому что последние пару игр я не играл на своем уровне. Это из-за травмы, которая мне очень мешала в последних играх. Спасибо тренеру, который доверял мне играть даже на одной ноге. Болельщики, конечно, не знали, что я играл с травмой. Пару последних дней чувствовал себя получше, но чувствовал напряжение от болельщиков, потому что я постоянно повторяю, что я лучший. Но люди говорили, что я лучший только на словах, но сегодня всем все доказал опять», — заявил после матча с «Динамо» Деспотович.



