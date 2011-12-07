«Нефтехимик» представил нового главного тренера

«Нефтехимик» на официальном сайте представил нового главного тренера — им стал Олег Леонтьев. Последние три года специалист работал в «Горняке» и дважды выводил клуб в плей-офф Кубка Петрова.

Леонтьев не имеет опыта работы в статусе главного тренера в клубах КХЛ. Единственный опыт работы в лиге — должность ассистента главного тренера в «Автомобилисте» в 2015–2017 годах.

В минувшем сезоне «Нефтехимик» не смог выйти в Кубок Гагарина, став 11-м в Восточной конференции.