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Никита Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом»

Хоккеист подписал двухлетнее соглашение.

25-летний защитник Никита Лямкин подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом» — игрок принял квалификационное предложение, сообщает официальный сайт казанского клуба.

В минувшем сезоне защитник провёл 60 игр в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина, набрав 12 (1+11) очков при показателе полезности «+18».

Лямкин выступает в составе казанского «Ак Барса» с сезона-2017/2018, куда перешёл из «Кузни».

Добавим, что на неделе СМИ сообщали об интересе клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» к хоккеисту.

КВ
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