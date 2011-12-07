Никита Лямкин продлил контракт с «Ак Барсом»

25-летний защитник Никита Лямкин подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом» — игрок принял квалификационное предложение, сообщает официальный сайт казанского клуба.

В минувшем сезоне защитник провёл 60 игр в регулярном чемпионате и Кубке Гагарина, набрав 12 (1+11) очков при показателе полезности «+18».

Лямкин выступает в составе казанского «Ак Барса» с сезона-2017/2018, куда перешёл из «Кузни».

Добавим, что на неделе СМИ сообщали об интересе клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс» к хоккеисту.