Россия дважды проиграла Швейцарии на Еврочеллендже

Сборная России провела два матча Еврочелленджа против сборной Швейцарии. Обе встречи завершились поражением россиян.

30 апреля россияне уступили со счётом 1:3: в конце первого периода Киллиан Мотте вывел Швейцарию вперёд, затем Евгений Тимкин отквитал один гол, но швейцарцы смогли ещё дважды поразить ворота сборной России в последнюю десятиминутку матча. 1 мая Россия уступила со счётом 0:1, единственную шайбу на 34-й минуте забросил Фабиан Хельднер.