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Россия дважды проиграла Швейцарии на Еврочеллендже

Сборная за два матча смогла забросить лишь одну шайбу.

Сборная России провела два матча Еврочелленджа против сборной Швейцарии. Обе встречи завершились поражением россиян.

30 апреля россияне уступили со счётом 1:3: в конце первого периода Киллиан Мотте вывел Швейцарию вперёд, затем Евгений Тимкин отквитал один гол, но швейцарцы смогли ещё дважды поразить ворота сборной России в последнюю десятиминутку матча. 1 мая Россия уступила со счётом 0:1, единственную шайбу на 34-й минуте забросил Фабиан Хельднер.

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