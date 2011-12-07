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Стали известны все четвертьфинальные пары ЮЧМ-2021

Российские хоккеисты сыграют с Беларусью.

По итогам последнего игрового дня группового этапа определились все четвертьфинальные пары ЮЧМ-2021. Они выглядят следующим образом:

  • Финляндия — Швейцария
  • Россия — Беларусь
  • Канада — Чехия
  • Швеция — США

Серию четвертьфиналов откроет встреча России и Беларуси, которая состоится 3 мая.

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