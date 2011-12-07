Станислав Галиев стал игроком «Динамо»

«Динамо» на официальном сайте объявило о подписании контракта с нападающим Станиславом Галиевым. Игрок заключил двухлетний контракт.

Галиев является воспитанником «Динамо», однако за свою карьеру о не провёл за московский клуб ни одного матча. Форвард в 16 лет отправился за океан, где после выступления в североамериканских лигах в 2015-м дебютировал в НХЛ. После двух сезонов в составе «Вашингтон Кэпиталз» Галиев вернулся в Россию, подписав контракт с «Ак Барсом». В составе казанского клуба игрок в 2018-м выиграл Кубок Гагарина.