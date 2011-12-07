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Юниорская сборная России разгромила чехов

Россияне забросили 11 шайб в ворота соперника.

Сборная России в заключительном матче ЮЧМ-2021 разгромила сборную Чехии. Матч завершился со счётом 11:1. В составе россиян хет-триком отметился Матвей Мичков, дубли оформили Прохор Полтапов и Фёдор Свечков, по одной шайбе забросили Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский и Данила Юров. Шайбу престижа у Чехии оформил Якуб Кос.

Российские юниоры стали вторыми в группе В. Итоговое расположение команд выглядит следующим образом:

  1. Финляндия
  2. Россия
  3. США
  4. Чехия
  5. Германия
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