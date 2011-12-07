«Ак Барс» в 2019 году заработал 3,9 млрд рублей за счет рекламы

Клубы КХЛ опубликовали документы с финансовой отчетностью за 2019 год, пишет Sports.ru. Доход «Ак Барса» за этот период составил 4,2 млрд рублей.

Основным источником доходности клуб указал прибыль от рекламы — 3,9 млрд рублей. На этом фоне ЦСКА зафиксировал доход от рекламы в размере 3,5 млн рублей, а ярославский «Локомотив» указал 1,8 млрд рублей.

Лидером по прибыли стал СКА, клуб получил более 8,1 млрд рублей. Третья строчка у «Локомотива» (1,9 млрд рублей). Также в пятерку лидеров вошел «Нефтехимик» с доходом в 1,2 млрд рублей.