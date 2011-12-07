Юрий Дюпин и Денис Макаров вошли в заявку сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России опубликовал итоговый состав команды для участия в Евро-2020. В список вошли два футболиста «Рубина»: вратарь Юрий Дюпин и полузащитник Денис Макаров.

Отметим, что игроки «Рубина» поедут на Евро впервые с 2012 года. Тогда в состав сборной России был вызван 35-летний защитник Роман Шаронов. Напомним, что в чемпионате Европы-2008 приняли участие три футболиста казанского клуба: полузащитники Сергей Семак, Гёкдениз Карадениз (Турция) и нападающий Роман Адамов.

На Евро-2020 сборная России выступит в группе В, где соперниками станут Дания, Финляндия и Бельгия.