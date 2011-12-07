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Оренбургский «Нефтяник» выступит в мужской Суперлиге

Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил состав участников грядущего сезона.

Оренбургский «Нефтяник» выступит в мужской Суперлиге — команда займет место «Новы» из Новокуйбышевска. Состав участников утвердил Президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В женской Суперлиге появится сразу три команды. Состав участников покинул ВК «Сахалин», а новичками станут «Липецк» (Липецкая область), «Тулица» (Тульская область) и «Спарта» из Нижнего Новгорода.

«Регулярка» в чемпионатах пройдет в два круга, после чего состоится раунд плей-офф и «Финал шести». Место в Финале будет забронировано для двух лучших команд регулярного чемпионата. Еще 4 участника определятся по итогам стыковых матчей.

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