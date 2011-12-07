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«Рубин» обыграл «Нижний Новгород» в контрольном матче

Иван Игнатьев огорчил «горожан» дублем.

«Рубин» провёл третий спарринг в текущее межсезонье. Казанцы одержали выездную победу над «Нижним Новгородом» — 3:0.

На исходе получаса игры «Рубин» открыл счёт с пенальти: его заработал и реализовал Хвича Кварацхелия. На 75-й минуте Иван Игнатьев удвоил преимущество казанцев, также пробив с 11-метровой отметки. Ещё через десять минут Игнатьев оформил дубль с игры.

В первом контрольном матче межсезонья команда Леонида Слуцкого обыграла «Нижний Новгород» в столице РТ со счётом 2:1.

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