Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Легионер «Рубина» признан лучшим молодым игроком РПЛ

Всего претендентами на приз было 12 футболистов.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ, об этом сообщает официальный сайт лиги.

В голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры клубов РПЛ, наставник российской сборной Станислав Черчесов, представители СМИ. Каждому эксперту предстояло выбрать по три футболиста. 11 человек поставили легионера на первое место в своих рейтингах.

Помимо Хвичи на приз претендовали: игроки ЦСКА Фёдор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович и Игорь Дивеев, футболисты «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов и Даниил Уткин, Даниил Лесовой («Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Остон Урунов («Уфа»).

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия провёл 27 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

КВ
Лента новостей