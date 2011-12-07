Легионер «Рубина» признан лучшим молодым игроком РПЛ

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком РПЛ, об этом сообщает официальный сайт лиги.

В голосовании приняли участие капитаны и главные тренеры клубов РПЛ, наставник российской сборной Станислав Черчесов, представители СМИ. Каждому эксперту предстояло выбрать по три футболиста. 11 человек поставили легионера на первое место в своих рейтингах.

Помимо Хвичи на приз претендовали: игроки ЦСКА Фёдор Чалов, Иван Обляков, Кристиян Бистрович и Игорь Дивеев, футболисты «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, Матвей Сафонов и Даниил Уткин, Даниил Лесовой («Арсенал»), Александр Максименко («Спартак»), Максим Глушенков («Крылья Советов»), Остон Урунов («Уфа»).

В прошедшем сезоне Хвича Кварацхелия провёл 27 матчей в РПЛ, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.