«Бросил весла и перестал играть»: вратарь «Рубина» раскритиковал игру Хвичи Кварацхелии

На данный момент уровень игры «Рубина» не соответствует тому чтобы бороться за высокие места в РПЛ, полузащитники команды должны агрессивнее играть у чужой штрафной. Таким мнением после поражения от «Нижнего Новгорода» поделился вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

«По моему мнению, наши креативные игроки, которые должны играть выше, чересчур низко опускаются из-за этого впереди не хватает народу чтобы было больше адресов для передач и комбинаций. Мяч у нас держат в основном защитники и получается, что соперник обороняется только в верхней линии атаки. Если бы мы делали больший упор на последнюю треть поля, больше бы комбинировали, то я думаю у нас было бы больше моментов и шансов», — сказал Дюпин.

Он отметил, что игроки создали недостаточно моментов в атаке для победы, а их команда должна создавать больше.

«У нас такая креативная группа атаки и почему-то они держат мяч в основном в центре поля, а не возле чужих ворот. Я считаю, что это самая главная причина. Я надеюсь, что в этой паузе мы обратим на это большое внимание и в следующих матчах нужно играть более агрессивнее, острее и наглее впереди», — подчеркнул голкипер.

Кроме того он оценил игру полузащитника команды Хвичи Кварацхелии, который не смог забить пенальти в этом матче.

«Например сегодня Хвича играл широко, хотя он знает, что нужно играть уже и замыкать дальнюю штангу. Я ему играл это всю игру, а он повесил нос после незабитого пенальти и перестал вообще играть. С ним нужно поговорить, это футбол, не забил ты пенальти, но у тебя есть еще 30 минут до конца матча, сделай все чтобы исправить это, а он просто бросил весла и перестал играть», — подчеркнул Юрий Дюпин.

Вратарь «Рубина» также поблагодарил болельщиков за поддержку и то что они приходят на стадион несмотря на неудачную серию у команды.

«Я перед ними очень извиняюсь, что у нашей команды такие результаты, но я думаю они не перестанут хуже болеть за нас. И если они настоящие и преданные болельщик они продолжат также приходить на футбол, а мы со своей стороны постараемся не подводить их и дарить им те эмоции за которыми они приходят на стадион», — заключил вратарь команды.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что «Рубин» проиграл свой третий матч подряд, на этот раз команда уступила «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.