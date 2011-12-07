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Деспотович о проигрыше «Рубина»: мы не смогли найти свободные зоны и зоны подбора

Казанский клуб уступил команде из Нижнего Новгорода со счетом 0:1.

В первом тайме сегодняшнего матча игроки «Рубина» не смогли найти свободные зоны и зоны подбора, из-за чего первая часть игры получилась менее динамичной, чем второй тайм. Таким мнением с «КВ» поделился нападающий казанского клуба Джордже Деспотович.

«Зоны были закрытые, мы не могли найти свободные зоны и зоны подбора. Будем двигаться дальше и больше стараться, все получится», — сказал футболист.

По его словам, особенно плохим был первый тайм. В начале второго тайма команда начала играть лучше, но этого все равно не хватило.

«Сегодня просто не сложилось. Первый тайм был ни туда, ни сюда. У них не было моментов, у нас тоже не было. Второй тайм начали хорошо. К сожалению, не реализовали пенальти, который решил многое. Также у нас был момент при счете 0:0. И как бывает в футболе: не забьешь сразу — получишь ответ. Они забили в свои моменты и сегодня выиграли», — отметил Деспотович.

Напомним, сегодня «Рубин» уступил «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1. Казанцы в отличие от противников не смогли реализовать свой пенальти.

КВ
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