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Хакшабанович о поражении «Нижнему Новгороду»: сегодняшняя игра не соответствует уровню «Рубина»

Команда проиграла третий раз подряд в РПЛ.

Игра, которую сегодня показал «Рубин», не соответствует уровню команды. Казанский клуб может играть гораздо лучше. Таким мнением с журналистами поделился полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович. 

«Сегодняшняя игра не соответствует нашему уровню, который мы можем показать. Сейчас мы играем плохо», — сказал футболист.

Напомним, сегодня «Рубин» проиграл всухую команде из Нижнего Новгорода. Казанцы пропустили единственный мяч с пенальти, у гостей отличился Николай Калинский. Это третий проигрыш «Рубина» подряд в РПЛ.

КВ
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