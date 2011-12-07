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Станислав Еремин вернулся в УНИКС

Он тренировал клуб 7 сезонов.

Станислав Еремин вернулся в УНИКС. Его назначили помощником президента клуба по развитию молодежи. Об этом сообщили в официальном Instagram-аккаунте баскетбольного клуба.

Еремин был главным тренером УНИКСА 7 сезонов, с 2000 по 2006 год и 2012–2013 годах. Также он привел клуб к победе в Евролиге ФИБА в 2004 году.

Теперь бывший Тренер будет заниматься развитием молодежного проекта казанцев.

Ранее "Казанские ведомости" сообщили, что одним из основных факторов поражения от питерского «Зенита» стали плохие решения игроков УНИКСА в нападении.

КВ
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