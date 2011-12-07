Баскетболисты ЦСКА сумели вырвать победу у «Олимпиакоса»

Ключевой в матче стала третья четверть, по ходу которой армейцы вырвались вперед на 16 очков. У ЦСКА Серхио Родригес набрал 20 очков, а у греков на счету Вассилиса Спанулиса – 16 очков. ЦСКА, выиграв все пять матчей турнира, уверенно возглавляет турнирную таблицу.