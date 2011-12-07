Россия узнала своих соперников в квалификационном раунде ЧЕ-2020

Сборная России попала в группу I, в которой также выступят сборные Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Напомним, финальный раунд турнира на этот раз пройдет аж в 13 городах Европы, включая и Санкт-Петербург. А полуфинал и финал пройдут в Лондоне. И игры в группах стартуют в марте 2019 гогда.