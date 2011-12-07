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«Рубин» разошёлся миром с «Химками»

Во втором тайме казанцы пропустили два гола.

«Рубин» провёл контрольный матч на втором турецком сборе. Соперником казанского клуба стали подмосковные «Химки».

В первом тайме в составе «Рубина» отличились Джордже Деспотович и Дарко Йевтич. После перерыва надежду на победу отобрал Резиуан Мирзов, оформивший дубль в ворота Дюпина.

За игрой с трибуны наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Следующий контрольный матч «Рубин» проведёт 5 февраля против московского «Динамо».

КВ
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