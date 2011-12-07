Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

«Торпедо-БелАЗ» за один матч забило больше голов, чем за весь чемпионат

Команда идет в группе лидеров Высшей лиги.

В 7-м туре Высшей лиги жодинское «Торпедо-БелАЗ» за один матч забило больше голов, чем за весь чемпионат до этого. Перед встречей с «Минском» в активе команды было 4 мяча.

Разгром минчан начался еще в первом тайме: соперники ушли на перерыв при счете 4:1 в пользу «Торпедо». Хет-триком отстрелялся Валерий Горбачик, который до этого забил всего один мяч за сезон.

Во втором тайме команды поубавили пыл — лишь на 85-й минуте «Минск» пропустил пятый гол, но спустя четыре минуты отквитал один мяч — 2:5.

«Торпедо-БелАЗ» вместе с «Ислочью» и «Слуцком» идет в группе лидеров Высшей лиги. В 2016-м году «Торпедо» выиграло кубок страны, а в Высшей лиге никогда не финишировало выше четвертого места.

КВ
Лента новостей