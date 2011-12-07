В 7-м туре Высшей лиги жодинское «Торпедо-БелАЗ» за один матч забило больше голов, чем за весь чемпионат до этого. Перед встречей с «Минском» в активе команды было 4 мяча.

Разгром минчан начался еще в первом тайме: соперники ушли на перерыв при счете 4:1 в пользу «Торпедо». Хет-триком отстрелялся Валерий Горбачик, который до этого забил всего один мяч за сезон.

Во втором тайме команды поубавили пыл — лишь на 85-й минуте «Минск» пропустил пятый гол, но спустя четыре минуты отквитал один мяч — 2:5.

«Торпедо-БелАЗ» вместе с «Ислочью» и «Слуцком» идет в группе лидеров Высшей лиги. В 2016-м году «Торпедо» выиграло кубок страны, а в Высшей лиге никогда не финишировало выше четвертого места.