«Ак Барс» разделил со СКА серебряные медали чемпионата России

Федерация хоккея России на официальном сайте объявила победителя и призеров чемпионата страны по хоккею сезона 2019/20. Турнир был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19.

При распределении итоговых мест ФХР учитывала результаты первого раунда плей-офф и регулярного чемпионата. Если клубы не вышли в плей-офф, то в зачет шли очки регулярного чемпионата.

Таким образом, победителем чемпионата России по хоккею объявили ЦСКА (94 очка). «Ак Барс» разделил со СКА серебряные медали — обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. «Бронзой» довольствуется московское «Динамо».