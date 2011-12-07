Бывший полузащитник «Рубина» начал тренерскую карьеру в Польше

Бывший полузащитник «Рубина» Селим Бенашур начал тренерскую карьеру в Польше. Футболист завершил карьеру в 2017 году и теперь вошел в тренерский штаб клуба «Олимпия» из Грудзёндза. Команда выступает в Первой лиге Польши и идет на 11-м месте в турнирной таблице.

Селим Бенашур провел в казанском клубе 1,5 сезона. Полузащитник перебрался в «Рубин» летом 2006 года из португальской «Витории» — сделка оценивалась в 1,5 млн евро. В составе казанцев Бенашур отыграл 23 матча в Премьер-лиге, набрав 5 (3+2) очков по системе «гол+пас». Также француз с паспортом Туниса по три раза появился на поле в матчах квалификации Кубка УЕФА и Кубка России. Зимой 2008 года он был продан в «Аль-Кадсию» из Кувейта за 1 млн евро.