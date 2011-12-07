Определились два первых полуфиналиста ЧЕ-2020

В субботу определились два полуфиналиста ЧЕ-2020. В Санкт-Петербурге встречались сборные Швейцарии и Испании: в основное время соперники обменялись голами и не смогли выявить сильнейшего. Встреча дошла до серии послематчевых пенальти, где швейцарцы из четырёх попыток смогли реализовать одну, а игроки сборной Испании забили трижды.

Во втором четвертьфинале Италия выбила Бельгию — 2:1. Все мячи были забиты в первом тайме.

3 июля состоятся заключительные матчи ¼ финала: Чехия — Дания и Украина — Англия.