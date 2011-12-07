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Игрок «Рубина» вызван в сборную Грузии на матч полуфинала квалификации ЧЕ-2020

Соперником станет команда Беларуси.

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в расширенный список футболистов, вызванных в расположение сборной Грузии. Об этом сообщает официальный сайт федерации футбола страны. Команде 8 октября предстоит провести матч полуфинала квалификации ЧЕ-2020 против сборной Беларуси.

Также в расположение Грузии вызваны игроки «Ротора» Зурико Давиташвили и Соломон Кверквелия, защитник «Уфы» Джемал Табидзе.

Противостояние будет одноматчевым — игра пройдёт в Тбилиси. По действующим правилам матч смогут посетить не более 200 зрителей. Победитель пары выйдет в финал, где 12 ноября встретится с сильнейшим в противостоянии Северной Македонии и Косова.

КВ
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