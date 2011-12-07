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Экипаж Дмитрия Сотникова выиграл первый этап «Дакара»

В десятке ещё два пилота «КАМАЗ-Мастер».

Экипаж пилота «КАМАЗ-Мастер» Дмитрия Сотникова выиграл первый этап «Дакара». Спортсмен показал время 3:17:50. Вторым финишировал чех Алеш Лопрайс, проигравший Сотникову +00:07:56.

В десятку вошли ещё два пилота «КАМАЗ-Мастер»: третье время показал экипаж Антона Шибалова, десятым стал Айрат Мардеев. Прошлогодний чемпион «Дакара» Андрей Каргинов по ходу первого этапа был вынужден потратить время на ремонт грузовика после попадания камня в вентилятор.

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