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Джастин Азеведо получил травму челюсти

Шайба отрикошетила в лицо игроку «Ак Барса».
Нападающий «Ак Барса» получил травму челюсти по ходу матча плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда». Шайба отрикошетила в лицо хоккеисту после броска одноклубника Иржи Секача. Игрок моментально упал на лед, у него открылось сильное кровотечение. Азеведо покинул площадку в сопровождении врачей, после чего его увезли в одну из городских больниц.
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