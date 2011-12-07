Джастин Азеведо получил травму челюсти

Нападающий «Ак Барса» получил травму челюсти по ходу матча плей-офф Кубка Гагарина против «Авангарда». Шайба отрикошетила в лицо хоккеисту после броска одноклубника Иржи Секача. Игрок моментально упал на лед, у него открылось сильное кровотечение. Азеведо покинул площадку в сопровождении врачей, после чего его увезли в одну из городских больниц.