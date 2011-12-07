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Ватерполисты казанского «Синтеза» разгромили «Штурм-2002»

Ватерполисты казанского «Синтеза» разгромили «Штурм-2002»
В очередном матче чемпионата России ватерполисты казанского «Синтеза» разгромили  подмосковную команду «Шутрм-2002» - 16:8. Послендние матч в конце марта казанцы проведут против астраханского «Динамо». Также «Синтез» еще сыграет в финале Кубка России.
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