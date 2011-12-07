Аскольд Запашный признался, что болеет за «Ак Барс»

Художественный руководитель Большого Московского цирка, профессор кафедры «Режиссура цирка» РАТИ, автор сценария и режиссер-постановщик ряда цирковых шоу Аскольд Запашный рассказал, что в КХЛ болеет за «Ак Барс». Его слова приводит официальный сайт КХЛ.

«Болею за казанский „Ак Барс“. У меня даже есть настоящая майка клуба, подарили однажды ребята», — признался Запашный.

Он полагает, что в Татарстане хоккей процветает на всех уровнях и большой вклад в это сделал бывший тренер команды Зинэтула Билялетдинов. Аскольд Запашный не исключил ситуации, при которой в будущем «Ак Барс» еще не раз выиграет Кубок Гагарина.