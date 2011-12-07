Бывший клуб КХЛ находится в поисках спонсора

«Слован» из Братиславы, который еще сезон назад был участником КХЛ, находится в поисках спонсора. Основной акционер намерен разделить расходы на содержание основной команды и спортшколы со стратегическим партнером.

«Во второй половине прошлого сезона переговоры с двумя заинтересованными партнерами вступили в многообещающую фазу. К сожалению, пандемия коронавируса, прервала их и приостановила», — приводит слова директора по маркетингу братиславского клуба Милана Вайды Sport.sk.

В текущем сезоне, который не был доигран из-за пандемии коронавирусной инфекции, «Слован» шел на втором месте в турнирной таблице. В КХЛ команда выступала в 2012–2019 годах, дважды выходила в плей-офф Кубка Гагарина, но вылетала в первом же раунде.